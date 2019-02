Quando i panda non mangiavano solo bambù

Share this:











C’ERANO una volta i panda che non mangiavano bambù. O almeno non solo. Se infatti oggi panda e bambù sono un binomio inseparabile – gli animali moderni della specie Ailuropoda melanoleuca si cibano praticamente solo di queste piante – in passato la dieta dei panda sarebbe stata decisamente più variegata. Così almeno suggerisce oggi uno studio pubblicato su Current Biology, in cui alcuni ricercatori cinesi hanno analizzato l’evoluzione della dieta dei panda, comprese alcune specie estinte.

