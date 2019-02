Share this:











La combinazione di due farmaci già utilizzati per il diabete e per la leucemia linfatica cronica, la metformina e il recente venetoclax, potrebbe rivelarsi una buona alleata contro il cancro al seno. A suggerirlo è una ricerca dell’Università di Helsinki, in Finlandia, pubblicata su Nature Communications.

Continua a leggere su Repubblica.it