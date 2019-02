Share this:











DA tempo sotto osservazione e sospettati di essere nocivi per la salute, gli ftalati tornano sotto i riflettori. Ma questa volta i dati non sono allarmanti: un ampio studio epidemiologico americano, pubblicato sul Journal of The National Cancer Institute, non ha trovato associazioni statisticamente significative tra l’esposizione agli ftalati e l’incidenza di cancro al seno.

