DAGLI Usa arrivano nuovi dati incoraggianti su un farmaco in sperimentazione per il tumore al seno metastatico triplo negativo. Il farmaco in questione è sazituzumab govitecan, un anticorpo coniugato con un potente agente chemioterapico, che sembra dare risultati migliori delle chemioterapie standard nelle pazienti già fortemente trattate, e che era stato designato come “breakthrough therapy” dalla Food and Drug Administration nel 2016.

