Una nuova tecnologia per stampare in 3D con la luce, ispirata a Star Trek

Share this:











Una cosa simile l’avete vista solo in Star Trek. All’università della California a Berkeley un team di ricercatori ha sviluppato una stampante 3D che modella oggetti sfruttando la luce. L’hanno chiamata replicatore, proprio come l’incredibile strumento utilizzato da Spock &co, ma – rimaniamo coi piedi per terra – non aspettatevi che faccia comparire dal nulla una tazza di tè: serve una particolare resina fotosensibile da plasmare a immagine e somiglianza dell’oggetto richiesto. E avere così, perché no, una copia in miniatura de “Il pensatore” di Auguste Rodin.

Continua a leggere su Wired.it