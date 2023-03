Nel 2046 potremmo scontrarci con un asteroide

C’è una remota, molto remota, possibilità che la Terra venga colpita da un asteroide nel 2046. A dirlo è il Planetary Defense Coordination Office della Nasa, che nei giorni scorsi ha reso noto di aver identificato un asteroide (chiamato 2023 DW) grande più o meno come una piscina olimpionica che, secondo i dati al momento disponibili, nei prossimi decenni passerà “vicino” al nostro pianeta. Ecco cosa sappiamo.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP