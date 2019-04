Le due eclissi su Marte fotografate dal rover della Nasa

Due eclissi su Marte. Immaginate di stare sul pianeta rosso e di vedere all’improvviso la coltre di nubi di anidride carbonica sulla vostra testa che si oscura. Che sta succedendo?

L’ombra di Phobos proiettata sull’atmosfera marziana. Crediti immagine: NASA/JPL-Caltech

È quello che è capitato lo scorso marzo a Curiosity , il rover Nasa sul suolo marziano, che si è trovato ad assistere a dueeclissi di sole provocate dalle lune di Marte, Phobos e Deimos. Grazie alla sua Mast Camera, che ha particolari filtri solari, un po’ come gli occhialetti che usiamo per ammirare lo stesso spettacolo dalla Terra, il rover ed è riuscito a catturare il passaggio delle lune marziane davanti al Sole. Fotografie straordinarie che, in timelapse, ci mostrano i due rari eventi come se ci trovassimo sul suolo marziano. Ecco la prima eclissi: Phobos che passa davanti al Sole, lo scorso 26 marzo:

Il passaggio di Phobos genera un’eclissi anulare del sole. La sequenza riproduce il fenomeno, dieci volte più veloce della realtà.

Crediti immagine: NASA/JPL-Caltech

Con un diametro massimo di 26 chilometri, Phobos è la luna maggiore di Marte e anche la più vicina. Viaggiando a soli 6000 km dalla superficie marziana, è anche il satellite più prossimo al proprio pianeta di tutto il sistema solare. La nostra Luna, per esempio, viaggia a quasi 400 mila km dalla Terra. Ma anche se Phobos è così vicino a Marte, siccome è molto più piccolo del nostro satellite, non riesce a coprire completamente il disco solare come fa la nostra luna.

La luna maggiore di Marte prende il nome da Phobos, il dio della paura figlio di Ares (Marte per i romani). Suo fratello Deimos, dio del terrore in guerra, dà il nome alla luna minore di Marte. Ecco il suo passaggio di Deimos davanti al Sole lo scorso 17 marzo:

Il transito di Deimos, luna minore di Marte, davanti al Sole. La sequenza riproduce il fenomeno, dieci volte più veloce della realtà. Crediti immagine: NASA/JPL-Caltech

Grande all’incirca la metà del fratello maggiore, Deimos orbita molto più lontano da Marte, all’incirca a 23460 km. Il suo passaggio davanti al Sole, fotografato da Curiosity genera infatti un disco d’ombra ancora più piccolo.



Le immagini di Curiosity aiuteranno gli scienziati a studiare il percoro delle lune marziane, il cui percorso non è ancora molto chiaro. Le orbite di Phobos e di Deimos cambiano nel tempo, influenzate non solo dalla massa di Marte ma anche dal gigante gassoso Giove, i cui effetti gravitazionali si sentono nonostante i 550 milioni di km che dividono i due pianeti. Ma non è tutto, come spiega Mark Lemmon, ricercatore della Texas A&M University College Station che ha partecipato al progetto MastCamera: “Le due lune si influenzano anche tra tra loro. Per questo, per capire le loro orbite abbiamo bisogno di immagini”.

