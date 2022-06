I segreti del Sole per il solstizio d’estate

Domani 21 giugno, a dispetto delle temperature alte ormai da settimane, torna la stagione calda, con il sostizio d’estate. E’ il giorno con più ore di luce solare dell’anno e per celebrarlo alla Casa del cinema di Roma di Villa Borghese va in scena la prima mondiale del docu-film “Secrets of the Sun – Journey into the Fire”. Il film di di Michael W. Barnard in prima mondiale segue le vicende dell’ “artista dello spettro solare” Peter Erskine e del suo impegno per accendere i riflettori sul cambiamento climatico e sull’estinzione delle specie. Trenta anni dopo la mostra di Erskine che riempì di arcobaleni i Mercati di Traiano, grazie a prismi incisi con laser.

Come allora l’attenzione oggi è rivolta al Sole, e alle possibilità offerte dall’energia solare. A seguito della proiezione del film infatti seguirà un dibattito dedicato sull’utilizzo moderno dell’energia solare sulla Terra ricordando le figure dei pionieri Giacomo Ciamician, Gaetano Vinaccia, Giovanni Francia.

La partecipazione all’evento della mattinata di domani è gratuita ed aperta al pubblico. È necessaria la prenotazione on line sul sito www.storiaenergiasolare.it fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Credits immagine di copertina: Jonathan Borba on Unsplash