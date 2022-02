Il pennacchio di Hunga Tonga ha toccato un’altitudine record

Il vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, poco più di un mese fa, si è risvegliato in modo assai turbolento, con conseguenze drammatiche anche a distanza da dove tutto è avvenuto, basti pensare al disastro ambientale in Perù. Il massiccio pennacchio di cenere, vapore e gas emesso durante l’eruzione ha infatti attraversato i primi due strati dell’atmosfera ed è penetrato nel terzo, la mesosfera. E ha raggiunto l’altitudine record di 58 km, mai misurata prima per un vulcano, riporta una nota dell’Earth Observatory della NASA.

Questa animazione ricostruisce le prime tredici ore dell’evento del 15 gennaio, mostrando l’altitudine raggiunta dal pennacchio di momento in momento.

The plume from Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai behaved like a mega-thunderstorm that rose 58 kilometers (38 miles) into the atmosphere. https://t.co/FnZItxSm03 pic.twitter.com/4glaYv6825 — NASA Earth (@NASAEarth) February 17, 2022

Subito dopo l’eruzione, il pennacchio si è innalzato rapidamente nell’atmosfera, raggiungendo i 58 km di altitudine in circa 30 minuti. Il picco è poi collassato, mentre le altre parti della colonna hanno continuato a innalzarsi più volte, in modo intermittente, fino alla mesosfera, prima che il potere eruttivo cominciasse a diminuire. La nube di ceneri e gas si è poi dispersa nella stratosfera, a un’altitudine di circa 30 km, fino a coprire un’area grande quanto metà Italia.

Per delineare l’evoluzione del pennacchio vulcanico, gli scienziati hanno utilizzato le immagini satellitari e un metodo inusuale per gli studi atmosferici: la geometria. I due satelliti GOES-17 e Himawari-8, che hanno fornito i dati, si trovavano infatti proprio al posto giusto per dare una visione stereoscopica (o binoculare) dell’evento, come fanno i nostri occhi. “A partire dalle due angolazioni dei satelliti – spiega Konstantin Khlopenkov del Langley Research Center della NASA – siamo riusciti a ricostruire un’immagine tridimensionale delle nubi.”

Riferimenti: NASA Earth Observatory

Credits video: Joshua Stevens

Credits immagine di copertina: Copernicus Sentinel data- Esa CC