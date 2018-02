Quando la trama di un episodio di Star Trek viene pubblicata (per errore) da una rivista scientifica

Cosa ci succederebbe se viaggiassimo a curvatura 10? Il nostro corpo forse prenderebbe le sembianze di una sorta di uomo lucertola, proprio come si vede nell’episodio di Star Trek: Voyager, Oltre il limite. È ovvio che viaggiare a curvatura, un immaginario tipo di propulsione che permette alle navi stellari di Star Trek di viaggiare a velocità superiori a quelle della luce, è solo fantascienza. Ma ora, un nuovo studio pubblicato sull’American Research Journal of Biosciences (e accettato da altri tre giornali scientifici americani) è riuscito a spiegare nel dettaglio come un tentativo di viaggiare a quelle velocità (che in Star Trek, precisiamo, sono solo un espediente narrativo per giustificare la possibilità dei viaggi interstellari) possa avere conseguenze devastanti e impreviste sulla fisiologia umana. Se qualcosa non vi quadra e avete la sensazione che questo presunto esperimento scientifico sia un fake siete effettivamente sulla strada giusta: la ricerca è in realtà semplicemente la trama, leggermente modificata, proprio dell’episodio di Star Trek:Voyager che citavamo.

Continua a leggere su Wired.it