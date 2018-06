Prevedere i terremoti? Siamo sempre più vicini

Share this:











È possibile prevedere un terremoto? Finora la risposta è no. Ma dal 2007 la rete internazionale Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability (Csep) è alla costante ricerca di diversi modelli predittivi dei terremoti che siano sempre più efficienti. E ora, secondo i primi risultati, apparsi sulla rivista Seismological Research Letters, sembrerebbe che i primi test siano positivi, gettando nuova luce su come sia possibile calcolare la probabilità che si verifichino terremoti. Ma, precisiamo, la strada è ancora molto lunga.

