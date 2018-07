La navigazione in modalità privata non è così privata quanto crediamo

Share this:











Se siete tra coloro che scelgono la modalità in incognito per le ricerche online, dovreste farvi una domanda: siete davvero irrintracciabili quanto pensate? Secondo uno studio dell’Università Leibniz di Hannover in Germania, molti di noi hanno convinzioni sbagliate quando si tratta di navigare in modalità privata. Non è vero, per esempio, che si è immuni dai virus informatici o che la nostra posizione non venga rilevata dai sistemi, né che non saremo oggetto di pubblicità mirate. La disinformazione dell’utenza, però, non è solo frutto di un’ignoranza di fondo: sembra infatti che le policy dei motori di ricerca non siano poi così chiare, dando adito a fraintendimenti.

Continua a leggere su Wired.it