Terremoto in Italia centrale, potrebbero esserci altre scosse

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

La terra nel Centro Italia continua a tremare. Ed è ancora presto per rilassarsi. Sono ormai oltre 48mila le scosse registrate dal 24 agosto 2016 (600 dal 18 gennaio), di magnitudo uguale o superiore a 2.

E anche se non si sono registrati eventi di sequenze sismiche di magnitudo uguale o maggiore di 4.0, come riporta l’ultimo aggiornamento del 21 gennaio scorso, dell’non ci dovrebbe sorprendere se si verificasse nelle zone già colpite una scossa di magnitudo pari o maggiore a quelle avvenute. “Non sappiamo quanta possa essere l’energia ancora da liberare, ma è più che legittimo dire che non è da escludere un evento più importante, ma non è possibile dire quando”, riferisce all’, presidente dell’(Ingv).