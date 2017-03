Ecco come aggirare il principio di indeterminazione di Heisenberg

Orologi atomici e imaging con risonanza magnetica ancora più sensibili, grazie a una nuova tecnica che potrebbe permettere di aggirare il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ossia il postulato della meccanica quantistica che esprime l’impossibilità di determinare nello stesso momento con precisione arbitraria due grandezze fisiche di una particella elementare, in quanto durante il processo di osservazione la misura dell’una si ripercuote sull’altra. O meglio: più è precisa la misura di una delle grandezze, tanto maggiore sarà l’errore sulla misura dell’altra. E ora i ricercatori dell’Institute of Photonic Sciences (Icfo) di Barcellona raccontano su Nature come una nuova tecnica che hanno messo a punto potrebbe migliorare drasticamente la sensibilità di alcuni strumenti, permettendo agli scienziati di eseguire misure di altissima precisione e aggirando il limite imposto dal principio di Heisenberg.

