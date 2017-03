Scoperta l’impronta di dinosauro più grande del mondo

L’impronta di dinosauro più grande del mondo si trova in Australia, precisamente nella penisola di Dampier, nel nord ovest del Paese. Lo rende noto il team di paleontologi della University of Queensland e della James Cook University, guidato da Steve Salisbury, che ha effettuato la scoperta. L’impronta, attribuita a un sauropode gigante, misura 1,75 metri e sembra essere precedente rispetto ai resti fossili più antichi ritrovati finora in questa parte del pianeta.

