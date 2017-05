Gli aborti con farmaci comprati online sono sicuri nei paesi in cui è illegale?

Un’indagine statunitense rivela che, nei Paesi dove l’aborto è illegale, comprare online pillole che causano l’interruzione di gravidanza è un’alternativa più sicura di altri metodi

Quando si parla di aborto online ci si riferisce al fenomeno dell’acquisto di pillole contenenti principi attivi che possono causare un’interruzione di gravidanza, una soluzione praticata soprattutto in quei Paesi dove il diritto all’aborto – che in Italia è regolamentato dalla legge 194 – non è garantito o dove addirittura sia considerato reato. Se l’aborto fai-da-te è una pratica estremamente pericolosa in qualsiasi forma, in alcuni contesti un’opzione può essere quella di rivolgersi a organizzazioni che offrono un servizio di telemedicina anche per queste situazioni.

