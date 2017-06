Ginecologia, ecco il primo master per migliorare la comunicazione medico-paziente

Negli ultimi dieci anni si sono registrati 95mila nuovi casi di infezioni a trasmissione sessuale. Rispetto alla salute sessuale, quasi la totalità delle persone consulta la rete invece che chiedere al proprio medico. Un dato significativo, che diventa spia della mancanza di informazioni adeguate e della necessità di migliorare la comunicazione fra medico e paziente sui temi della sessualità e in ambito ginecologico. A tal proposito nasce “Health Communication in Ginecologia”, un master promosso dall’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (Aogoi) che ha preso il via oggi all’Università Iulm di Milano . Ne abbiamo parlato con Mauro Ferraresi docente di Sociologia della Iulm e Direttore scientifico del master.

Continua a leggere su Omni News