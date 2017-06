Il mantello terrestre potrebbe nascondere oceani d’acqua

Quanta acqua è contenuta all’interno del mantello, lo strato del nostro pianeta compreso tra il nucleo e la crosta terrestre? Secondo un gruppo di scienziati potrebbe essercene tanta quanta ne è contenuta negli oceani della Terra. Nello studio, pubblicato su Science Advances, i ricercatori spiegano che la parte superiore ed inferiore del mantello, ovvero gli strati più vicini alla crosta e al nucleo, sarebbero perlopiù privi di acqua. Questo perché queste sezioni sono composte principalmente di materiali che non sono in grado di trattenere H 2 O. Le cose potrebbero tuttavia cambiare nella parte più interna del mantello, compresa tra 410 e 660 chilometri sotto la superficie e composta dai minerali wadsleyite e ringwoodite, entrambi in grado di trattenere acqua.

Già in passato è stato mostrato come la viscosità della parte intermedia del mantello sia inferiore rispetto alle parte immediatamente superiori ed inferiori. Per studiare questa zona e cercare di replicarne le condizioni, i ricercatori hanno quindi costruito un mantello artificiale, utilizzando ringwoodite sintetica e un minerale chiamato bridgmanite per rappresentare la parte inferiore del mantello. Gli scienziati hanno poi stimato la viscosità delle zone ottenute, prima di aggiungere acqua nella sezione contenente ringwoodite.

Dai risultati, è emerso che aggiungere acqua riduceva la viscosità dello strato preso in considerazione, avvicinandola ai dati ottenuti da misurazioni effettuate sul vero mantello e suggerendo che questo conterrebbe, di fatto, acqua. Riproducendo l’esperimento varie volte con diverse quantità di acqua e misurandone gli effetti sulla viscosità, i ricercatori hanno anche potuto stimare quanta acqua il mantello potrebbe contenere, ottenendo un valore simile alla quantità di acqua contenuta in tutti gli oceani della Terra.

Riferimenti: Science Advances