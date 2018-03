Smentito il paradosso dell’obesità: essere sovrappeso non fa vivere più a lungo

Sia messo agli atti, non c’è paradosso dell’obesità che tenga: sebbene in alcune specifiche situazioni (per esempio dopo un infarto o un ictus) sembri che le persone che pesano più di quanto dovrebbero vivano più a lungo dei normopeso, un nuovo ampio studio di popolazione appena pubblicato su Jama Cardiology dai ricercatori della Northwestern Universitychiarisce una volta per tutte che essere obesi o in sovrappeso predispone allo sviluppo di malattie cardiovascolari e abbassa la qualità di vita.

