Rimedi alternativi e cancro al seno: il sì degli oncologi americani

Share this:











Ebbene sì, anche la principale società scientifica di oncologia al mondo, l’American Society of Clinical Oncology (Asco), ha riconosciuto la validità del ricorso a metodi come la meditazione, le tecniche di rilassamento, l’agopuntura e i massaggi per gestire i sintomi e gli effetti collaterali delle terapie convenzionali per il tumore al seno. Una posizione assunta sulla base di evidenze scientifiche, confermate dalla revisione delle prime linee guida in materia, pubblicate nel 2017 dalla Society for Integrative Oncology(Sio). E anche se non tutti i rimedi alternativi sono stati considerati meritevoli dagli esperti dell’Asco, il messaggio è chiaro: suggerire ai medici che integrare le terapie convenzionali per il tumore al seno (chemio e radioterapia, terapia ormonale, etc) con trattamenti olistici che apportino comprovato beneficio ai pazienti non è un problema. Anzi.

Continua a leggere su Repubblica.it