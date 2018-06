Sorpresa: a Londra le api vivono meglio che in campagna

Share this:











Topi, piccioni e addirittura volpi. Non è una novità che alcuni animali sembrano essersi “adattati” proprio bene nelle nostre città. E ora, all’elenco delle specie che possono trarre alcuni vantaggi dalle aree urbane, sembrano esserci anche le api. A raccontarlo sulle pagine di Proceedings of the Royal Society B è un nuovo studio della Royal Hollaway University di Londra, che ha dimostrato come le api possano trarre benefici soprattutto dalla continua disponibilità e dalla più ampia varietà di piante e fiori che si trovano nelle aree verdi e nei parchi delle metropoli.

