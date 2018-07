Chi usa sigarette elettroniche ha metà delle probabilità di smettere di fumare

Share this:











Le sigarette elettroniche e gli altri dispositivi di svapo sono davvero uno strumento efficace per smettere di fumare? Non secondo l’ultimo studio della Georgia State University, appena pubblicato sulla rivista scientifica Plos One. Dai risultati del sondaggio – svolto su un campione di oltre 800 persone tra il 2015 e il 2016 – sembra infatti che i fumatori che non facevano uso di sigarette elettroniche avessero probabilità doppia di riuscire a sottrarsi al vizio rispetto a chi invece svapava.

Continua a leggere su Wired.it