I cuccioli di cane imparano (anche) dagli esseri umani

HANNO appena otto settimane: sono poco più che fagottini di pelo, eppure sono già in grado di apprendere osservando gli adulti. Non solo quelli della loro specie – parliamo di cuccioli di cane – ma anche gli esseri umani. È quanto appena scoperto da un’équipe di ricercatori del Dipartimento di Etologia dell’Università di Budapest, di cui fa parte anche l’italiana Claudia Fugazza. Gli scienziati, in particolare, hanno studiato l’apprendimento sociale (ossia la capacità di imparare nuove informazioni osservando il comportamento altrui) in 48 cuccioli di cane di otto settimane, ancora non adottati da nessuno, scoprendo per l’appunto che tale abilità è già presente in giovane età – fenomeno che ancora non era mai stato studiato dalla comunità scientifica – e che non è riferita solo ai conspecifici ma anche agli esseri umani. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports di Nature.

