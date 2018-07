Seno, un modello 3D per studiare la diffusione del tumore

Share this:











Gli ingegneri biomedici si mettono a studiare il tumore al seno. Si chiama B2B – Breast to Bone (“Dal seno all’osso”) lo studio europeo coordinato dall’Italia per sviluppare il primo modello tridimensionale ingegnerizzato che permetterà di comprendere nel dettaglio le dinamiche della diffusione delle metastasi del tumore al seno, che nella maggior parte dei casi (circa 75%) colpiscono proprio le ossa. Sarà quindi possibile simulare in laboratorio i processi biologici dell’insorgenza tumorale e offrire una piattaforma di screening farmacologico per sviluppare nuove terapie.

Continua a leggere su Repubblica.it