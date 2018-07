Trump dice sempre più menzogne

Share this:











Che sia un bugiardo seriale (e che lo faccia intenzionalmente) o che sia invece semplicemente ignorante e più confuso, non possiamo di certo dirlo. Sappiamo però che il presidente americano Donald Trump tende sempre più spesso a mentire. È quanto riporta un’analisi statistica svolta da The Star, uno dei più grandi siti di notizie online canadesi, secondo cui tra tutte le parole dette come presidente degli Stati Uniti, Trump sta con il tempo affermando cose sempre più inesatte, confermando quello che gli esperti definiscono come una valanga senza precedenti di menzogne seriali.

