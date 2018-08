Perché siamo gli unici umani rimasti sulla Terra?

Share this:











Perché siamo la sola specie di Homo rimasta sulla Terra? Intelligenza superiore, linguaggio, talento artistico e sviluppo della tecnologia non sarebbero caratteristiche sufficienti – né tanto meno uniche dei Sapiens – a spiegare come mai siamo rimasti soli sul pianeta. Un tarlo per gli antropologi, che ancora oggi non hanno trovato una risposta soddisfacente. Ma ora c’è una nuova ipotesi: a decretare la vittoria della nostra specie sugli altri ominidi sarebbe stata la tendenza a spingerci sempre più lontano in ambienti anche molto inospitali, là dove gli altri non osavano. E ovviamente la capacità di adattarsi e prosperare in condizioni estreme.

Continua a leggere su Wired.it