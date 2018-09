Tumore, il Regno Unito approva la prima terapia CAR-T

Share this:











IL REGNO UNITO sarà il primo paese in Europa a rendere disponibile la terapia cellulare CAR-T per bambini e giovani con leucemia linfoblastica acuta. È infatti il primo ad aver definito un costo per tisagenlecleucel (commercializzato con il nome Kymriah) di Novartis: circa 282.000 sterline (312mila euro). La notizia riguarda solo uno dei due farmaci approvati poco più di una settimana fa dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), e solo per una delle due indicazioni per cui potrebbe essere utilizzato.

Continua a leggere su Repubblica.it