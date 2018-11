Cacca al cubo, svelato il mistero delle feci dei vombati

Share this:











I vombati sono una specie di marsupiali australiani famosi per le loro feci. Questi animali, infatti, fanno una strana cacca a forma di piccoli cubi e finora il motivo di questo segno particolare era rimasto per lo più sconosciuto. A svelare il mistero è oggi il lavoro di alcuni scienziati che hanno studiato l’intestino di due esemplari, scoprendo che effettivamente l’origine di tutto ha sede proprio nella particolare struttura del loro colon. La scoperta, presentata al meeting annuale dell’American Physical Society, non si limita però solo a soddisfare una curiosità scientifica: potrebbe essere molto utile in ingegneria per la manifattura dei tessuti, azzardano i ricercatori. Come?

Cacca al cubo, intestino variabile

Il vombato, spesso scambiato per un roditore per via degli incisivi pronunciati, è un piccolo marsupiale erbivoro che vive in diverse regioni dell’Australia. Le sue feci a forma di cubo hanno sempre destato curiosità tra ricercatori e non addetti ai lavori, visto che in natura siamo abituati a osservare per lo più feci dalle forme tondeggianti. Spinti proprio dalla curiosità, un gruppo di ricercatori ha deciso oggi di fare chiarezza sulla questione, esaminando il tratto digerente di due vombati della Tasmania, malauguratamente vittime di incidente stradale.

Analizzando i campioni gli scienziati hanno osservato che nel tratto finale dell’intestino le feci passano dallo stato liquido a quello solido, in forma di piccoli cubi di 2 cm di lato separati tra loro, grazie alla variazione dall’alto verso il basso, delle proprietà elastiche delle pareti intestinali. Gonfiando le interiora con un lungo palloncino, i ricercatori hanno osservato infatti una variazione nella tensione locale, suggerendo che le pareti dell’intestino si allungano in modo diverso proprio per permettere la formazione dei cubi. Ma perché tutta questa architettura? A cosa servirà mai la cacca cubica?

Cacca come segnaletica naturale

I vombati comunicano e marcano il loro territorio proprio grazie alla cacca, facendone delle piccole pile. Non essendo dotati di una vista eccezionale, devono fare queste torrette in posti dove siano bene in vista, come su tronchi, rocce, vicino alle tane o su piccoli rialzi. Se le feci fossero tondeggianti i segnali dei vombati rotolerebbero via al primo soffio di vento, ecco quindi che la natura li ha dotati della capacità di creare dei veri e propri mattoncini impilabili.

Dalla biologia all’ingegneria meccanica

“Sono state avanzate molte ipotesi nel mondo della ricerca sul come e perché delle feci cubiche dei vombati, e questo è il primo studio che è riuscito a fare chiarezza sulla questione” spiegano gli autori. La scoperta può avere importanti implicazioni sia in biologia, per lo studio dei movimenti intestinali, che in ingegneria meccanica: “Possiamo applicare il metodo dei vombati ai processi di manifattura: fino a oggi l’unico modo di creare dei cubi con dei materiali molli era di modellarli, adesso abbiamo scoperto un metodo alternativo”.

