Addio al secondo intercalare: cos’è e come cambierà la misura del tempo

Il primo è stato Numa Pompilio. Il leggendario successore di Romolo, secondo quanto si tramanda, avrebbe attuato la prima riforma del calendario per adeguare quello in vigore a Roma – del tutto sballato – ai ritmi delle stagioni. Per far quadrare i conti, Numa escogitò un mese intercalare (Mercedonio) da inserire ogni due o tre anni dopo febbraio.

È stata poi la volta di Giulio Cesare, che riformò il calendario numano con un unico, brusco riallineamento (un anno di 445 giorni!) e abolendo il mese intercalare: da quel momento bastava inserire ogni quattro anni un giorno intercalare (quello che ancora oggi è il 29 febbraio negli anni bisestili). Infine papa Gregorio XIII, nel 1582 (ancora a Roma!), ritoccò il calendario giuliano: il suo è quello ancora in uso in quasi tutto il mondo. Abbiamo raggiunto così la massima aderenza al ciclo regolare dell’orbita terrestre.

Tempi umani e ritmi astronomici

Oggi le parti si sono in un certo senso invertite: l’esattezza degli orologi atomici – cioè dei tempi umani – è addirittura superiore a quella dei ritmi astronomici. Si è deciso allora un adeguamento “al contrario”, per rendere meno preciso il nostro calendario mantenendolo incardinato a quello della Terra. Nel 1972 è nato così il secondo intercalare, che viene aggiunto – all’occorrenza e non periodicamente – all’ultimo giorno di giugno o di dicembre. È un po’ come dire “noi siamo più precisi ma vogliamo comunque che il nostro tempo sia quello del nostro pianeta”.

Negli anni, molte voci si sono levate contro il secondo intercalare, che crea seri fastidi ai sistemi informatici di tutto il mondo. Il 18 novembre scorso, con una decisione imprevista, la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM) ha stabilito che a partire dal 2035 la prassi del secondo intercalare sarà sospesa (anche se non necessariamente abolita).

La questione ha poca rilevanza per la vita delle persone, che nella stragrande maggioranza non si sono mai accorte dei secondi intercalari, ma ha un significato simbolico epocale: per la prima volta nella storia l’umanità potrebbe decidere, in nome della scienza e della tecnologia, di liberarsi dalle imperfezioni della natura, di togliere alla madre Terra il diritto di dettarci il suo tempo.

Questo articolo che ripercorre la storia del secondo intercalare è un estratto dal libro Le misure del tempo di Paolo Gangemi, matematico, giornalista scientifico e autore di diversi libri di divulgazione creativa, pubblicato per gentile concessione di Codice Edizioni.