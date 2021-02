L’Agenzia spaziale europea sta cercando nuovi astronaute e astronauti

Se siete in cerca di un lavoro e l’avventura fa per voi, drizzate le antenne. L’Agenzia spaziale europea, per la prima volta da undici anni a questa parte, sta per aprire ufficialmente le candidature per astronauti e astronaute che faranno parte della “nuova era dell’esplorazione spaziale”. Le posizioni si apriranno il 31 marzo prossimo, e l’Agenzia incoraggia le donne, in modo particolare, a presentare domanda, per ampliare la diversità di genere nelle proprie fila. “Grazie al forte mandato arrivato dagli Stati Membri dell’Esa a Space 19+, il ‘consiglio dei ministri’ della nostra agenzia, l’Europa ha ormai preso un posto cruciale nel campo dell’esplorazione spaziale”, ha commentato Jan Worner, direttore generale dell’Esa. “Per andare ancora oltre, dobbiamo guardare oltre. Questo programma di reclutamento è il primo passo lungo questa strada: personalmente, non vedo l’ora di assistere allo sviluppo dell’agenzia in tutti i campi dell’esplorazione spaziale e dell’innovazione, con i nostri partner internazionale, negli anni a venire”.

L’avvio della campagna di reclutamento è stato annunciato oggi in pompa magna nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato, oltre ai dirigenti Esa, anche i nostri Samantha Cristoforetti (che il prossimo anno tornerà a bordo della Stazione spaziale internazionale) e Luca Parmitano, che della Stazione è stato addirittura il comandante. La campagna durerà otto settimane; alla scadenza inizierà il processo di selezione vero e proprio, che dovrebbe concludersi nell’ottobre 2022.

Che aspettate? The sky is (not) the limit. Tentar non nuoce: le domande vanno inviate alla pagina ESA Career dal 31 marzo al 28 maggio 2021.

Credits immagine: Esa