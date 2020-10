OSIRIS-REx, stanotte la diretta del tocco con l’asteroide Bennu

Ci siamo. Stanotte toccheremo un asteroide. Lo farà, per la precisione, la missione OSIRIS-REx della Nasa, giusto il tempo di acciuffare un po’ di rocce dell’asteroide per riportarle – si spera – sulla Terra. L’appuntamento è poco dopo mezzanotte con il touch-and-go, e l’agenzia spaziale americana trasmetterà il diretta l’evento.

Che tale sa, un evento, non ci son dubbi. Bennu – un asteroide grande più o meno come l’Empire State Building, pieno di buchi (potrebbe essere vuoto per il 40% circa) – è un target prezioso per la ricerca spaziale. Si stima che si sia formato agli albori del Sistema solare, nei primi 10 milioni di anni: riportare a Terra qualche testimonianza di un così lontano passato ci aiuterebbe a capire qualcosa di più di come tutto abbia avuto inizio, vita compresa. Ma soprattutto ci permetterebbe di conoscere meglio questo asteroide, che sappiamo essere ricco di carbonio e per questo abbastanza scuro come ricordano dalla Nasa, e che rischia, seppure minimamente, di impattare la Terra nei prossimi anni. Gli esperti infatti hanno calcolato che Bennu ha una probabilità di impatto pari a 1 su 2700 tra il 2175 e il 2199, anche se la sua traiettoria è in continuo cambiamento per effetto del calore del Sole.

L’appuntamento per seguire in diretta il touch-and-go di OSIRIS-REx è stanotte per le nostre 00:12, ma il live-coverage della Nasa comincerà alle 23.

Per la Nasa è il primo tentativo di riportare a Terra pezzi di asteroide (pezzetti: la speranza è di prenderne da un minimo di 60 grammi a un paio di kg), ma l’agenzia spaziale giapponese Jaxa ha giocato d’anticipo con la missione Hayabusa-2. Dopo aver prelevato pezzi di asteroide – 162173 Ryugu – nel 2018, è attesa di ritorno sul nostro pianeta per il prossimo dicembre.

