Emergenza siccità, le immagini satellitari del Po

Emergenza siccità: su gran parte della pianura Padana non piove da ormai 110 giorni. E il Po è a secco, come testimoniano impietosamente le immagini scattate dai satelliti della missione Copernicus Sentinel-2 dell’Agenzia spaziale europea (Esa), o meglio il confronto tra le foto del giugno 2020 e quelle di oggi. La presenza di acqua in tutta la pianura è ormai scesa a livelli record, spiega l’Esa facendo riferimento dai dati dell’Osservatorio del fiume Po, “a causa della mancanza di pioggia, delle alte temperature e della diminuzione della neve in alta quota”. Tutti fenomeni riconducibili, più o meno direttamente, ai cambiamenti climatici in atto sul pianeta.

Credits immagine: Md. Hasanuzzaman Himel/Unsplash