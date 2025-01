Aviaria: gatti domestici a rischio per consumo di cibo crudo

La notizia di questi giorni è che c’è la conferma che anche gatti domestici, che vivono in casa e che non possono essere entrati in contatto con altri animali infetti, si sono ammalati e alcuni sono morti per influenza A H5N1. Una famiglia di Los Angeles, per esempio, ha visto ammalarsi tutti i suoi cinque gatti e due sono morti per le conseguenze dell’infezione. Il dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles, poi, ha ricevuto segnalazioni di almeno altri sei casi di gatti domestici infetti. Le verifiche di laboratorio hanno accertato che le fonti del contagio sono state pollame crudo venduto come cibo per animali (di diverse marche presenti nei mercati agricoli) e latte non pastorizzato destinato al consumo umano.

capacità di mutare e infettare altre specie. Per ora, comunque, non si hanno prove di trasmissione della malattia da gatto a gatto o da gatto a essere umano. Dati preoccupanti, dicono gli esperti, perché evidenziano ancora una volta il pericolo rappresentato da questo virus per la sua. Per ora, comunque,