Il concorso del NEJM per piccoli racconti medici

Pubblicare sul New England Journal of Medicine (NEJM) è un traguardo importante per qualsiasi ricercatore: parliamo infatti della rivista probabilmente pù prestigiosa in ambito di letteratura medico-scientifica. Oggi però è possibile ambire a pubblicare sulla rivista anche per altre vie, e non solo per i ricercatori a quanto pare. Come? Scrivendo un piccolo racconto a tema medico. Dalla metà dello scorso mese e fino al 15 luglio sono aperte infatti le candidature per partecipare al NEJM Medical Fiction Contest, 2021 (qui i dettagli su come candidarsi).

Piccoli racconti, rigorosamente non più lunghi di 1500 parole e di fantasia, ispirati a due possibili branche: o alla figura del dottore dietro le quinte o ai retroscena di un “paziente che non haai mai incontrato finché non è stato troppo tardi”. Lo staff del NEJM e scrittori esperti nel campo come Perri Klass, Abraham Verghese, and Daniel Mason faranno da giudici. Pronti?

Credits immagine: Glenn Carstens-Peters on Unsplash