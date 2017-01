20 nuove specie che abbiamo scoperto nel 2016

Come ogni anno quello che sta per concludersi ci ha regalato l’arrivo di tante nuove conoscenze. Nel regno animale, ma anche in quello vegetale, tante infatti sono state le nuove specie scoperte. In generale si stima che siano più di 15 mila le new entries ogni anno. Ci son quelle che arrivano direttamente dalla fantasia, come le formiche di Game of Thrones e quelle che invece prendono in prestito i nomi dei presidenti (uscenti), come la nuova specie di pesce hawainaa battezzata in onore di Barack Obama. O ancora meravigliosi ragni pavone, piante che ricavano nutrimento grazie ai funghi, polipi fluorescenti e rane dagli occhi smeraldo. Ad anno (quasi) concluso ecco alcune delle nuvoe conoscenze fatte nel corso dell’anno.

