Come agisce l’alcol sul cervello?

Tra lenticchie, zampone, cotechino e qualche brindisi, un altro capodanno è ormai alle spalle. E se come capita a volte (e non serve ricordare che non si dovrebbe) ci siamo concessi qualche bicchiere di troppo, il 2017 potrebbe averci riservato già anche i primi pentimenti. Se da un lato infatti l’alcol può rendere euforici, rinvigorire e aumentare la sicurezza in se stessi, dall’altro influisce sulla coordinazione, diminuisce la capacità di giudizio, può compromettere diverse funzioni vitali (anche in modo fatale in caso di sbronze colossali), e ci chiede immancabilmente il conto l’indomani, tra spossatezza, nausea e mal di testa. E tutto questo per effetto di una singola molecola: l’etanolo. Vi siete mai chiesti come accade? La risposta in questo video dell’American Chemical Society.