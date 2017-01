Dottor Angus, il cane che scova i superbatteri

UN NUOVO medico, pronto a fare diagnosi, si aggira per le corsie dell’ospedale di Vancouver, in Canada. Si chiama Angus, ed è un dottore particolarissimo: si tratta infatti di uno springer spaniel inglese, una razza di cani particolarmente allegri e socievoli. E, soprattutto, facilmente addestrabili e dall’olfatto sopraffino: Angus, ad appena due anni di età, ha infatti imparato ad annusare nei letti d’ospedale tracce di Clostridium difficile, un superbatterio che, se non trattato, può provocare disturbi e malattie all’apparato digerente, come crampi addominali, diarrea e colite. Il Clostridium difficile è presente naturalmente nel microbiota umano, ma di norma è tenuto a bada dagli altri batteri che compongono la flora intestinale: in seguito a terapie antibiotiche o immunodepressive, tuttavia, il superbatterio può superare tali difese e entrare in circolo nell’organismo.

Continua a leggere su Repubblica.it