Mastectomia o intervento conservativo e radioterapia?

Uno studio olandese ha esaminato i casi di oltre 130 mila donne con tumore al seno in stadio iniziale per indagare in quali circostanze la mastectomia o l’intervento conservativo seguito da radioterapia fossero più indicati. Condotto da un gruppo di ricercatori della Netherlands Comprehensive Cancer Organization e dell’Università di Twente (Paesi Bassi), lo studio è stato presentato all’European Cancer Congress 2017, che si è svolto ad Amsterdam dal 27 al 30 gennaio.

