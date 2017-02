Google come ”Csi”: basta una foto sgranata per creare l’identikit

UN TEAM di poliziotti esamina i video registrati da una telecamera di sorveglianza. Fermo immagine sul sospetto che si muove. Poi, immancabilmente, qualcuno chiede di zoomare sul viso del fuggitivo. E, come per magia, l’immagine da sgranata diventa perfettamente definita, mostrando tutti i dettagli del volto del criminale. Se scene come queste – frequentissime nei polizieschi e nei film di fantascienza – erano finora per l’appunto solo opera di finzione, le cose potrebbero presto cambiare. Un’équipe di scienziati di Google Brain, la divisione di Big G che lavora agli algoritmi di intelligenza artificiale, ha infatti appena messo a punto un sistema in grado di “migliorare” immagini sgranatissime di visi umani, aumentandone la risoluzione fino a 16 volte e ricostruendone in profondità forma e struttura. I dettagli dello studio dei ricercatori sono stati appena caricati su ArXiv, il server che ospita i lavori scientifici prima della loro pubblicazione ufficiale su riviste accreditate.

