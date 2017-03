Insetti, immortalato nell’ambra un corteggiamento di 100 milioni di anni fa

IL CORTEGGIAMENTO è un vero e proprio rituale. Ne sanno qualcosa molti insetti maschi, abili acrobati che mettono in atto le più fantasiose e contorte tecniche per attirare l’attenzione delle femmine: il maschio delle damigelle (o zigopteri, insetti simili alle libellule), per esempio, aumenta la frequenza dei battiti alari per far avvicinare la femmina e convincerla poi ad accoppiarsi in tandem, una posizione in cui il maschio la trattiene con le zampe e la afferra nella parte posteriore della testa. E ora, a far luce sull’evoluzione di questa strategia di cortegiamento arriva uno spettacolare “fotogramma”: tre esemplari di damigelle preistoriche immortalate nell’ambra oltre 100milioni di anni fa (Cretaceo), studiati sulla rivista Scientific Reports da un team di ricercatori coordinato da Zheng Daran e Wang Bo del Nanjing Institute of Geology and Paleontology (Cina).

