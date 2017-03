Semi o permanente, attenti a quella manicure. Può fare male alla pelle

NON ESISTE estetista che non la proponga, salone di bellezza che non la abbia fra le sue offerte. E d’altronde chi ha provato una manicure semi o permanente è difficile che faccia marcia indietro e torni a quella tradizionale: dura molto di più, è più bella da vedere, nasconde gli inestetismi delle unghie e a farla ci si impiega praticamente lo stesso tempo. Purtroppo ha un unico grande difetto: per fissare il gel è necessario mettere le mani sotto una lampada che emette raggi Uva. Un passaggio inevitabile – perché è proprio questo che rende la manicure resistente e lucente – che preoccupa non poco i dermatologi: le radiazioni a cui si espongono le mani, seppur di breve durata, sono molto intense. Tanto da causare danni al Dna e quindi aumentare il rischio di sviluppare tumore. L’allarme viene dal convegno dall’American Academy of Dermatology in corso a Orlando, in Florida.

