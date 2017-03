Staminali indotte, usate per la prima volta per recuperare la vista

Dopo Holoclar, la prima terapia avanzata per chi ha subito gravi ustioni alla cornea, si torna a parlare di staminali per recupare la vista. L’occasione è la pubblicazione sul New England Journal of Medicine di due studi che vanno in direzioni completamente diverse. Da un parte la prova di sicurezza e la capacità di preservare la vista in una paziente con patologia oculare, dall’altra la perdita della visione per tre persone. Risultati che dimostrano ancora una volta due diversi aspetti che da sempre contraddistinguono la ricerca sulle staminali: la loro potenzialità e i rischi del maneggiarle senza solide basi scientifiche.

