Agricoltura delle meraviglie: luci ed ombre del cibo bio

LA MODA del momento? Il cibo biologico. Sempre più persone oggi scelgono prodotti bio, pensando alla propria salute ma anche al futuro del nostro pianeta. L’agricoltura biologica, infatti, viene spesso proposta come alternativa più ecologica all’agricoltura convenzionale, e anche per questo motivo è il settore alimentare in più rapida crescita sia nel Nord America che in Europa. Ma l’effettiva sostenibilità del biologico, e i suoi benefici per la salute, andrebbero valutati caso per caso. A suggerirlo su Science Advances è nuovo studio del team di ricercatori della University of British Columbia che ha indagato i vantaggi e svantaggi dell’agricoltura biologica per la salute e per l’ambiente.

