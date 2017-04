DeeDee, ecco come è fatto il nuovo pianeta nano del Sistema solare

Avrebbe un diametro di circa 635 chilometri e sarebbe freddissimo, a solo circa -243 gradi celsius, poco sopra lo zero assoluto. Sono questi alcuni nuovi dettagli rivelati dal telescopio Alma dell’Osservatorio meridionale europeo (Eso), in Cile, su DeeDee, il pianeta nano che si trova ai confini del nostro Sistema solare, a circa 92 unità astronomiche dal Sole (un’unità astronomica è la distanza media dalla Terra al Sole, pari a circa 150 milioni di chilometri). Il nome ufficiale di Dee Dee, a sua volta derivato da Distant Dwarf (Nano distante), è 2014 UZ224, dal momento che non è stato ancora riconosciuto ufficialmente come un pianeta nano. Le nuove osservazioni, tuttavia, forniranno nuovi importanti indizi sul lontanissimo oggetto, che impiega ben 1.100 anni per completare un’orbita attorno al Sole.

Continua a leggere su Wired.it