Le radici neuronali della cura

di Redazione Omninews

L’empatia, la capacità di mettersi nei panni dell’altro, intuendone emozioni e bisogni, è ritenuta una componente importante nella relazione di cura, in grado di influenzare positivamente la salute del paziente e anche il benessere del medico. In particolare, chi avverte l’esigenza di una umanizzazione della medicina sottolinea l’importanza di coltivare nei futuri medici quella che può essere una maggiore o minore inclinazione personale, invertendo, così, l’attuale tendenza che vede gli studenti di medicina divenire sempre meno empatici nel corso della formazione universitaria. Di non reprimere, cioè, ma potenziare quel sentimento che ci fa solleciti nell’alleviare la condizione di disagio o sofferenza di un nostro simile, sviluppando capacità di “cura empatica”.

