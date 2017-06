Ecco come trasmettere l’elettricità senza fili

Se solo le auto elettriche potessero ricaricarsi durante la guida, potremmo dire definitivamente addio alla benzina, facendo dell’elettricità il carburante del futuro. Sebbene sia un’obiettivo ancora molto lontano, a compiere un passo deciso in questa direzione sono stati i ricercatori della Stanford University, che sono riusciti a trasmettere in modalità wireless l’elettricità a un oggetto in movimento e poco distante.

Continua a leggere su Wired.it