Creato il laser più potente del mondo: brilla come un miliardo di soli

C’E’ UN laboratorio, presso la University of Nebraska–Lincoln, in cui succedono cose mai viste. Lo si intuisce già dal nome: Extreme Light Laboratory. Lì, i ricercatori guidati da Donald Umstadter sono riusciti a focalizzare la luce di un laser raggiungendo una luminosità da record, pari a un miliardo di volte quella del Sole, la più forte mai prodotta sulla Terra. Un traguardo grazie a cui gli scienziati sono riusciti a osservare un nuovo comportamento della luce e da cui, immaginano, potrebbe aprirsi una nuova era per tecniche di imaging, utili nel campo medico così come in quello della sicurezza, come raccontano sulle pagine di Nature Photonics.

Continua a leggere su Repubblica.it