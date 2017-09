Vaccini, il Veneto consente ai bambini di iscriversi a scuola senza certificazioni

Sembra non esserci fine alle polemiche sulla recente legge che introduce l’obbligatorietà dei vaccini per l’iscrizione a scuola. In questi giorni tiene banco la posizione assunta dalla Regione Veneto che dà notizia di aver promulgato una sorta di moratoria fino all’anno 2019 per consentire a tutti i bambini da 0 a 6 anni di iscriversi e frequentare i servizi e le scuole per l’infanzia.

