Al via #Reumadays, la campagna per riconoscere le malattie reumatiche

RIMINI e poi Ancona, Pescara, Potenza, Ragusa, Cagliari, Siena, Perugia, Brescia, Padova e Udine. Undici tappe, undici incontri. Quelli dei medici e degli esperti della Società italiana di Reumatologia (Sir) con i cittadini, nella prima campagna itinerante della società, #Reumadays, che prende il via oggi a Rimini, in concomitanza con il congresso scientifico organizzato dalla società, in corso fino a sabato 25 nella città della riviera romagnola. Un’occasione per conoscere e riconoscere le malattie reumatiche, ma anche per prevenirle e per combatterle.

