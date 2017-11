Bambini, manuale per un uso consapevole di smartphone e tablet

I BAMBINI americani fino a otto anni trascorrono in media più di due ore davanti alla televisione e a dispositivi mobili come smartphone e tablet. E circa il 40% di loro ha un tablet personale. In Italia il 20% prende contatto con il telefonino nel primo anno di vita. E fra 3 e 5 anni di età, l’80% è in grado di usarlo. Insieme al tablet. Si tratta di dati rappresentativi del grande cambiamento digitale in atto, che coinvolge in maniera importante anche i piccolissimi. Questi numeri emergono da un rapporto americano realizzato e pubblicato da Common Sense Media, un’organizzazione no-profit che fornisce supporto ai bambini e ai genitori per un corretto uso delle tecnologie digitali. L’organizzazione mette in luce che il tempo giornaliero trascorso dai più piccoli davanti ai dispositivi mobili è circa triplicato dal 2013 ad oggi e questo dato riapre il dibattito sulla questione.

Continua a leggere su Repubblica.it